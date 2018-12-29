Во Владивостоке стартовал матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Адмиралом» и петербургским СКА. Игра началась в 12:30 по московскому времени.

Последний очный матч команд проходил в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и завершился сокрушительной победой хозяев со счётом 8:2.

В предыдущих матчах на Дальнем Востоке СКА выиграл со счётом 5:3 у «Куньлуня», а затем со счётом 2:0 переиграл «Амур». Команда Ильи Воробьёва идёт на втором месте Западной конференции с 66 очками. 72 очка набрал лидер — московский ЦСКА — но у петербургских армейцев есть матч в запасе.

«Адмирал» — аутсайдер Восточной конференции и регулярного чемпионата в целом. В активе команды — всего 24 очка. У идущей на последнем месте Запада «Северстали» — 26 очков.