Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как не могла получить работу после возвращения из-за границы.

Тренер сообщила, что после её возвращения руководители организаций не хотели с ней даже здороваться. «Я предлагала себя, хотела работать даже в Одинцово», — рассказала Тарасова. Она добавила, что в тот момент у неё старилась мама, за которй нужно было ухаживать. Тарасова была готова много работать, но ей нигде не давали место.

Тарасова сообщила, что единственной, кто предложил ей помощь, стала Елена Водорезова. Также тренеру поступали предложения из американской и японской федераций фигурного катания, однако Тарасова хотела принести пользу родной стране.

Напомним, в этом году Тарасова стала победительницей в номинации «Женский голос спорта» среди комментаторов. Тарасова обошла комментатора Ольгу Богословскую. Ранее комментатор получила премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Она одержала победу за ведение телевизионной трансляции произвольной программы женского одиночного катания на зимней Олимпиаде в Корее.