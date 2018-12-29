Состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Шэньчжэня по теннису, который будет проходить в Окленде в период с 31 декабря по 6 января. В соревнованиях примет участие российская спортсменка Мария Шарапова, досрочно завершившая прошлый сезон.

Шараповой предстоит начат выступление на турнире с матча против швейцарки Тимеи Бачински. Также в основной сетке соревнований сыграют ещё четыре россиянки: Екатерина Александрова, Евгения Родина, Анастасия Павлюченкова и Вера Звонарёва.

Александровой предстоит встретиться со словенкой Далилой Якупович, Родина сыграет против Зарины Дияс из Казахстана, Звонарёва будет соперничать с Луксикой Кумкхум из Таиланда, а соперницей Павлюченковой станет румынка Ана Богдан.

Также на турнире выступит россиянка Анна Блинкова, однако ей сначала предстоит постараться пробиться в основную сетку через квалификационный раунд.