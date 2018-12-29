В итальянском Тоблахе стартовала квалификация конькового спринта, который проходит в рамках многодневки «Тур де Ски».

В женской гонке Россию представят Анастасия Седова (№1), Наталья Непряева (№8), Лидия Дуркина (№10), Юлия Белорукова (№16), Елена Соболева (№35), Мария Истомина (№44), Анна Жеребятьева (№71) и Анна Нечаевская (№73).

В мужской гонке побегут Денис Спицов (№6), Глеб Ретивых (№10), Андрей Ларьков (№14), Андрей Мельниченко (№15), Евгений Белов (№16), Александр Большунов (№25), Сергей Устюгов (№41), Андрей Собакарёв (№54), Максим Вылегжанин (№67) и Александр Бессмертных (№73).

В четвертьфинальных забегах примут участие те спортсмены, которые попадут в число 30 лучших квалификации.