Букмекеры огласили котировки на биатлонную Рождественскую гонку, которая состоится сегодня, 29 декабря, в Гельзенкирхене.

Фаворитами назвали итальянцев Доротею Вирера и Лукаса Хофера: коэффициент на их победу — 2.50. Шансы австрийцев Лизы Терезы Хаузер и Доминика Ландертингера оценили в 6.25, как и немцев Франциски Пройс и Симона Шемппа.

Коэффициент на российских участников гонки — Екатерину Юрлову-Перхт и Антона Шипулина — 10.0, как и на немецкую пару Дениз Херманн — Бенедикт Долль. Шансы россиян оцениваются выше интернациональной пары Домрачева — Бьорндален и чехов Виткова — Крчмар.

В 20:15 по московскому времени начнётся масс-старт, по итогам которого определится стартовый порядок на гонку преследования, которая стартует в 21:30.

Всего в соревновании примет участие десять пар из разных стран. Все билеты на стадион выкуплены.