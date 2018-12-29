Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян перенесёт операцию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России Ильгара Мамедова. По словам тренера, спортсменка будет прооперирована в январе. На данный момент спортсменка испытывает проблемы со здоровьем, но в конца февраля, когда завершится реабилитация после операции, фехтовальщица вновь приступит к тренировкам.

Мамедов отметил, что Ягорян является очень сильной саблисткой. Также специалист добавил, что в сборной России сейчас существует высокая конкуренция, которая идёт на пользу команде: чем жёстче соперничество за попадание в сборную, тем сильнее будет состав.