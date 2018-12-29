Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон принял приглашение Уле-Гуннара Сульшера посетить базу команды. Сульшер в данный момент является исполняющим обязанности тренера клуба.

Как сообщает Daily Mail, Фергюсон приедет на базу перед матчем 20-го тура Английской Премьер-лиги против «Борнмута». Игра назначена на 30 декабря. Ранее сообщалось, что Фергюсон стал консультантом Сульшера.

Напомним, главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью был отправлен в отставку, и руководство клуба на один сезон назначило Сульшера — бывшего игрока «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» после увольнения Моуринью выиграл оба матча Английской Премьер-лиги. После 19-ти туров команда идёт на шестом месте с 32 очками. Лидирующий «Ливерпуль» набрал 51 очко.