Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный прокомментировал приход в команду нового главного тренера Джоана Плазы.

Церковный назвал Плазу системным тренером, который знает, как достигать результата. Гендиректор уверен, что специалист сможет помочь команде выстроить внутренюю систему и привнести культуру топовых европейских команд.

По мнению Церковного, Плаза был важным элементом каждого клуба, в котором работал за время своей тренерской карьеры. Специалист налаживал внутренние механизмы, которые помогали командам завоёвывать трофеи.

Напомним, «Зенит» 22 декабря объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Василием Карасевым и назначил нового наставника, испанского специалиста Джоана Плазу. Гендиректор клуба Александр Церковный заявил, что новый тренер полностью соответствует амбициям «Зенита».