Петербургский СКА проигрывает «Адмиралу» после второго периода. Игра проходит во Владивостоке в рамках розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ, после второй двадцатиминутки счёт 2:0 в пользу хозяев.

Во втором игровом отрезке ни одной из команд не удалось изменить счёт: обе шайбы были заброшены ещё в первом периоде.

Первый гол матча был забит уже на 6-й минуте: отличился нападающий «Адмирала» Егор Яковлев. Спустя две минуты хозяевам удалось увеличить своё преимущество: Александр Стрельцов отправил шайбу в ворота голкипера СКА Игоря Шестёркина.

Несмотря на обилие атак, подопечные Ильи Воробьёва не смогли изменить счёт и ушли на первый перерыв, проигрывая две шайбы.