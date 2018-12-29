Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал особенности многодневки «Тур де Ски».

В интервью телеканалу «360» Легков заявил, что многодневка сопоставима по уровню сложности с велосипедной многодневкой «Тур де Франс». Победителями «Тур де Ски» становятся только сильные универсальные спортсмены.

Так как многодневка подразумевает быстрое перемещение между местами проведения гонок, лыжники стараются побыстрее сесть в машину, чтобы успеть восстановиться. Легков рассказал об опыте аренды «дома на колёсах», но он получился неудачным, так как автобус едет очень медленно по горному серпантину.

Напомним, Александр Легков является победителем «Тур де Ски» 2013 года. Новый розыгрыш многодневки стартует сегодня, 29 декабря. Лыжники посоревнуются в коньковом спринте.