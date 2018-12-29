Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус может занять аналогичный пост в английском «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Goal.com, специалист уже провёл встречу с руководством «Манчестера». Английский клуб провляет интерес к специалисту из-за его сети контактов в Северной Америке, Европе и Азии. До настоящего момента в «Манчестер Юнайтед» вообще не существовало должности спортивного директора.

Напомним, в пятницу, 28 декабря, Штоффельсхаус объявил об уходе из московского «Локомотива». Специалист занимал пост с января 2017 года. Помимо варианта с английским клубом, немец имеет предложения о работе от Российского футбольного союза (РФС), «Ганновера» и из Северной Америки.

Также «Локомотив» покинул генеральный директор Илья Геркус. В прощальном заявлении специалист отметил, что был счастлив быть частью великого клуба почти два с половиной года.