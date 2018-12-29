СКА отыграл одну шайбу в матче с «Адмиралом», который проходит во Владивостоке в рамках розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ. В середине третьего периода счёт стал 2:1 в пользу хозяев.

В составе армейцев отличился Давид Рунблад, реализовавший большинство. Шайба была заброшена на 50-й минуте.

Напомним, «Адмирал» забил оба гола в первом периоде. Первая шайба была заброшена уже на 6-й минуте: отличился нападающий хозяев Егор Яковлев. Спустя две минуты хозяевам удалось увеличить своё преимущество: Александр Стрельцов отправил шайбу в ворота голкипера СКА Игоря Шестёркина.

Во втором периоде ни одной из команд не удалось изменить счёт.