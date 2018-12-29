Ижевская винтовка завершилась спринтерской гонкой у женщин. Победительницей стала Светлана Миронова.

Миронова допустила только один промах, но опередила на 8,4 секунды чисто отстрелявшую Ларису Куклину. Тройку замкнула Наталья Гербулова, также промахнувшаяся один раз. Кристина Резцова допсутила два промаха и стала девятой, выступавшая на этапах Кубка мира Маргарита Васильева заняла десятое место, не поразив три мишени.

Ранее состоялась индивидуальная гонка у мужчин, в которой победу одержал Семён Сучилов. По итогам трёх стартов тренерский штаб сформировал состав команды на январские этапы Кубка мира.

Четвёртый этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) с 10 по 13 января. Затем биатлонисты будут соревноваться в немецком Рупольдинге и Антхольце-Антерсельве (Италия).