Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась впечатлениями от победы в спринтерской гонке, которая состоялась в рамках «Ижевской винтовки».

Миронова отметила, что сегодняшнее выступление далось ей легче, чем во вчерашней гонке. При этом спортсменка обратила внимание на морозную погоду, которая установилась в Ижевске. «На гонке замёрзла», — заявила Миронова.

Также биатлонистка прокомментировала свою стрельбу и отметила, что допустила один промах на «лёжке», при этом отстреляв чисто на «стойке». Спортсменка взяла на себя вину за допущенную ошибку и объяснила, что ей не хватило дыхания.

Напомним, Миронова опередила на 8,4 секунды чисто отстрелявшую Ларису Куклину. Тройку замкнула Наталья Гербулова, также промахнувшаяся один раз.

Ранее состоялась индивидуальная гонка у мужчин, в которой победу одержал Семён Сучилов.