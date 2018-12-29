Во Владивостоке закончилось основное время хоккейного матча между местным «Адмиралом» и петербургским СКА. Команды не смогли выявить победителя: третий период завершился со счётом 2:2, игра перешла в овертайм.

Напомним, «Адмирал» забил оба гола в первом периоде. Первая шайба была заброшена уже на 6-й минуте: отличился нападающий хозяев Егор Яковлев. Спустя две минуты хозяевам удалось увеличить своё преимущество: Александр Стрельцов отправил шайбу в ворота голкипера СКА Игоря Шестёркина.

Защитник армейцев Давид Рундблад оформил дубль: хоккеист отправил две шайбы в ворота голкипера «Адмирала». На 50-й минуте хоккеист сократил отставание своей команды на одну шайбу, а спустя несколько минут реализовал большинство и сравнял счёт.