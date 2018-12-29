Во Владивостоке завершился хоккейный матч между местным «Адмиралом» и петербургским СКА. Победу в овертайме одержали гости встречи: игра закончилась со счётом 3:2. Примечательно, что по ходу встречи подопечные Ильи Воробьёва проигрывали со счётом 2:0.

Счёт матча был открыт уже на 6-й минуте: отличился нападающий хозяев Егор Яковлев, реализовавший большинство. Спустя две минуты хозяевам удалось увеличить своё преимущество: Александр Стрельцов отправил шайбу в ворота голкипера СКА Игоря Шестёркина.

Армейцам удалось отыграться лишь в третьем периоде. Защитник СКА Давид Рундблад оформил дубль: хоккеист отправил две шайбы в ворота голкипера «Адмирала». На 50-й минуте Давид сократил отставание своей команды на одну шайбу, а спустя несколько минут реализовал большинство и сравнял счёт.

Автором победной шайбы, заброшенной в овертайме, стал Наиль Якупов.