Завершившийся год стал значимым для российского спорта. Несмотря на все трудности, команда достойно проявила себя и в зимних, в летних видах: Nevasport вспоминает самые яркие спортивные моменты 2018-го года.

Победа хоккеистов на Олимпиаде

Российским хоккеистам удалось выйти в финал Олимпиады впервые с 1998 года. Но если 20 лет назад команда ограничилась серебряными медалями, то в этот раз хоккеистам удалось стать первыми. Соперником россиян стала команда Германии. Несмотря на то, что над ареной не подняли российский триколор, спортсмены с гордостью исполнили гимн после победы.

Акинфеев отбил пенальти в матче чемпионата мира

В матче 1/8 чемпионата мира Россия встречалась с Испанией. Матч получился не очень ярким, однако его концовка, наоборот, надолго запомнится болельщикам. В серии пенальти голкипер Игорь Акинфеев в прыжке отразил удар ногой и вывел свою команду в следующую стадию турнира. «Нога Акинфеева», как и «усы надежды», стали одними из символов чемпионата.

Серебро Медведевой на Олимпиаде

Одним из самых драматичных моментов года стало соревнование двух российских фигуристок на Олимпийских играх. Евгения Медведева, целенаправленно шедшая к золоту Олимпиады, сенсационно уступила 15-летней Алине Загитовой и стала лишь второй. Победа Загитовой была справедливой со спортивной точки зрения, однако болельщики до сих спорят о том, кто был больше достоин медали.

Карен Хачанов обыграл Новака Джоковича в финале турнира АТР

Хачанов произвёл настоящую сенсацию, обыграв Джоковича в финале турнира АТР в Париже. Для Хачанова это стал первый выигранный турнир серии «Мастерс» в карьере. После встречи Джокович признал, что россиянин был действительно достоин победы.

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором. Громкий поединок состоялся в Лас-Вегасе, Хабибу удалось одержать досрочную победу, применив удушающий приём. Перед поединком Конор неоднократно выражал уверенность, что победа останется за ним, однако подтвердить свои слова на деле не смог.