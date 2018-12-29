В традиционно популярном для российского болельщика теннисе произошли изменения в правилах — введением супертай-брейка в матча серии «Большого шлема». Также благодаря инициативе футболиста Пике был реанимирован знаменитый Кубок Девиса. А что еще? Nevasport вспоминает топ-5.

Возвращение Джоковича

В августе прошлого года Новак Джокович взял перерыв в карьере, чтобы вылечить травму локтя. Спустя полгода серб вернулся. Последовав двум своим более старым, но не менее великим предшественникам – Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю. Возвращение Джоковича вышло триумфальным – в первый же год он взял два турнира Большого шлема и закрепился на первом месте в рейтинге ATP.

В российском мужском теннисе снова есть топ-игрок

Это стало понятно, когда Карен Хачанов выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже, обыграв финале Джоковича. Со времен Евгения Кафельникова и Марата Сафина в российском теннисе вновь есть игрок, который стабильно, воздушно и мощно играет на задней линии. Хачанов на равных играет с топами уже сегодня, а что же будет с ним в следующем год? Уходящий год он завершил одиннадцатым.

Истерика Серены Уильямс

В финале открытого чемпионата США у американки Серены Уильямс сдали нервы. Вернувшиеся в женский тур Серена видимо считала, что отношение к ней должно быть особенным. В решающем матче за титул US Open Уильяис эмоционально среагировала на решения судьи на вышке, который делал ей предупреждение за предупреждением. Из-за своей невыдержанности Серена проиграла японке Наоми Осаки — в ее сторону отдался важный гейм после третьего предупреждения. По итогам матча Серена обвинила рефери в сексизме, но даже американские СМИ не поддержали поведение американки.

Спад Шараповой и прорыв Касаткиной

Мария Шарапова вернулась после медльдониевого скандала. Вернулась не слишком удачно – Мария не смогла похвастать сколько-нибудь значимыми достижениями в этом году, кроме разве что, четвертьфинала на «Ролан Гаррос». Не выиграв ни одного титула, Шарапова досрочно завершила сезон.

Касаткиной этот сезон, напротив, можно занести в актив. В этом году 20-летняя россиянка прибавила в стабильности, что позволило ей завершить год на десятом месте. У Касаткиной есть потенциал – от нее можно ожидать скачка и в следующем сезоне.

Уход Южного

Для всех петербуржцев завершение карьеры Михаила Южного – событие знаковое. Южный – постоянный участник питерского турнира St Petersburg Open, любимец питерской публики, не мог не завершить путь игрока на своем коронном турнире. Карьеру Южного можно охарактеризовать знаменитой фразой из «Залечь на дно в Брюгге». Да-да, Южный – это «Тоттенхэм», который так и не добрался до вершины.