Тренерский штаб сборной России по биатлону утвердил состав женской команды на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

На Кубок мира отправятся Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт и Евгения Павлова, выполнившие критерии отбора на предыдущих этапах, Валерия Васнецова поедет тренерским решением, а Наталья Гербулова и Лариса Куклина отобрались на Ижевской винтовке.

В состав команды на Кубок IBU попали победительница сегодняшней гонки в Ижевске Светлана Миронова, выступавшие на Кубке мира Маргарита Васильева и Анастасия Морозова, а также Виктория Сливко, Елизавета Каплина, Тамара Воронина, Ирина Казакевич и Ульяна Кайшева.

Ранее был объявлен состав мужской сборной.

Четвёртый этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) с 10 по 13 января. Затем биатлонисты будут соревноваться в немецком Рупольдинге и Антхольце-Антерсельве (Италия).