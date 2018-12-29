Многодневка «Тур де Ски» стартовала в Тоблахе квалификацией конькового спринта.

Первыми пробежали женщины. Из российских лыжниц пролог преодолели Наталья Непряева и Юлия Белорукова. Непряева показала десятое время, Белорукова — одиннадцатое. Они побегут в третьем и четвёртом четвертьфиналах соответственно, против Стины Нильссон и Майкен Касперсен Фаллы.

У мужчин отобраться в 30 лучших смогли Александр Большунов, Глеб Ретивых и Сергей Устюгов. Не повезло Андрею Мельниченко, который стал 31-м. Большунов, Ретивых и Устюгов финишировали соответственно 11-м, 14-м и 23-м. Они выбрали пятый, первый и второй забеги.

Четвертьфинальные забеги стартуют в 16:30 по московскому времени.