Инициатор создания «Мото Радио» Михаил Некрасов рассказал Nevasport о любимой радиостанции петербургских мотоциклистов, новой студии и ее известных гостях. Беседовал президент Мотоассоциации Петербурга Григорий Путинцев, в мотомире Юрич.

– Миша, расскажи поподробнее о «Мото Радио».

– Радио работает в интернете уже давно и пользуется популярностью не только среди мотоциклистов, но и любителей классической рок-музыки. У нас открылась новая студия на территории «Гарден-сити», она же является студией мотовыставки IMIS.

– На что в радио делается упор – на музыку или на разговорные программы?

– Формат радио – классика зарубежного и российского рока. Раньше такой формат был у радиостанции «Радио Рокс». Диджеи с той радиостанции перешли в «Мото Радио». Упор делается на программные продукты и на музыку, перекоса нет.

– Чем «Мото Радио» принципиально отличается от «Радио Рокс»?

– Раньше в Петербурге работала в FM-диапазоне радиостанция «Радио Рокс», а «Мото Радио» учреждено диджеями и ведущими «Радио Рокс» — это Александр Ципин и Александра Ромашова.

– Каким образом «Мото Радио» популяризует мотодвижение?

– За счет программных продуктов. Освещается то или иное направление мотодеятельности, мотоиндустрии. В рамках открытой студии мотовыставки IMIS мы планируем приглашать в эфир гостей, которые в разных областях продвинули петербургское мотодвижение. Это известные мотопутешественники, мотоспортсмены, общественники.

– Будут известные гости?

– Обязательно. Тот, кто будет в первых рядах, — это российский актер Александр Устюгов. Будут известные российские гонщики, такие, как Владимир Стрельников, неоднократный победитель Кубка мира. Фома Калинин, который самый молодой победитель чемпионата мира по стантрайдингу. Очень много известных ребят, с которыми интересно поговорить и представить их публике.

– Какая программа, как считаешь, самая удачная?

– Мне кажется, сам формат очень удачен, потому что он отражает одну из составляющих петербургского общественного кластера людей, которые занимаются мотоциклизмом. А самыми удачными программами считаю беседы с интересными людьми, которые у нас в городе что-то делали и делают, прославляют Петербург, являются известными людьми в спортивном и медийном пространстве.

– Есть у вас познавательные программы, например, о ремонте мотоциклов?

– Да, мы формируем повестку программы исходя из деятельности гостя. Наши гости могут быть как кастомайзерами, так и юристами. Тематика разноплановая и интересна широкому кругу публики. Любая программа будет анонсирована, а кому интересно, может найти ее в интернете – потом она уходит в подкаст, в любое удобное время ее можно послушать. На FM-волнах мы пока не выходим, но думаю, что в конечном итоге придем и к этому.

– Какая, как ты считаешь, аудитория вас слушает?

– Аудитория совершенно разная, нельзя взять ее определенный разрез. Мотоцикл – это хобби, которое объединяет людей совершенно разных сфер деятельности. Каждый находит в мотодвижении что-то свое. Кому-то нравится дизайн в постройке мотоцикла, его аэрографии, кто-то находит себя в мотоспорте, кто-то – в социальной жизни мотоклуба. В основном это любители классической рок-музыки, которых в городе очень много. Эта музыка очень созвучна с мотодвижением и отражает его принципы – свобода, равенство, братство.