Несмотря на то, что уже начались новогодние каникулы, спортивные болельщики смогут насладиться просмотром соревнований. Nevasport рассказывает, какие состязания будут проходить в январские праздничные дни.

Лыжные гонки, «Тур де Ски»

Престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» стартовала ещё 29 декабря, однако большая часть соревнований проходит именно в январе. 1 января в швейцарском Валь-Мюстэйре состоятся коньковые спринтерские гонки.

2 января соревнования переместятся в немецкий Оберстдорф, где состоятся классические гонки с общего старта на 10 км у женщин и на 15 км — у мужчин. 3 января лыжники выйдут на старт гонки преследования.

5 января в итальянском Валь-ди-Фьемме спортсмены вновь примут участие в классических масс-стартах, а 6 января состоится ключевой этап соревнований — гонка преследования в гору Альпе ди Чермис.

Хоккей, Континентальная хоккейная лига

Розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ продолжается, несмотря на праздники. Матчи будут проходить ежедневно с 3 января.

3 января

14:30 «Куньлунь» — «Адмирал»

17:00 «Ак Барс» — «Авангард»

17:00 «Спартак» — «Барыс»

19:30 «Йокерит» — «Сибирь»

4 января

14:30 «Трактор» — «Амур»

17:00 «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

17:00 «Локомотив» — «Динамо Рига»

17:00 «Северсталь» — «Слован»

17:00 «Витязь» — ЦСКА

17:00 «Динамо» — «Автомобилист»

19:30 «Динамо Минск» — СКА

5 января

10:00 «Куньлунь» — «Адмирал»

15:00 «Металлург» — «Торпедо»

17:00 «Сочи» — «Барыс»

17:30 «Нефтехимик» — «Авангард»

17:30 «Спартак» — «Сибирь»

6 января

14:30 «Салават Юлаев» — «Амур»

15:00 «Трактор» — «Автомобилист»

17:00 «Локомотив» — «Слован»

17:00 «Динамо» — «Динамо Рига»

17:00 «Динамо Минск» — ЦСКА

17:30 «Йокерит» — СКА

7 января

15:00 «Металлург» — «Адмирал»

17:00 «Нефтехимик» — «Торпедо»

17:00 «Сочи» — «Сибирь»

17:30 «Витязь» — «Ак Барс»

17:30 «Спартак» — «Авангард»

8 января

14:30 «Автомобилист» — СКА

14:30 «Салават Юлаев» — «Куньлунь»

16:30 «Барыс» — «Амур»

17:00 «Локомотив» — ЦСКА

17:00 «Северсталь» — «Динамо Рига»

19:30 «Йокерит» — «Динамо»

19:30 «Динамо Минск» — «Слован»

Молодёжный чемпионат мира по хоккею

В новогоднюю ночь завершится групповой этап молодёжного чемпионата мира по хоккею, сразу после которого стартует стадия плей-офф.

2 января 22:00 Утешительный раунд, А5-В5

3 января ¼ финала: А1-В4, В1-А4, А2-В3, В2-А3,

4 января 20:00 Утешительный раунд В5-А5

5 января ½ финала

5 января 20:00 Утешительный раунд

6 января 00:00 Матч за третье место

6 января 04:00 Финал

Турне четырех трамплинов

29 декабря в немецком Оберстдорфе стартовало ежегодное соревнование по прыжкам на лыжах с трамплина — Турне четырёх трамплинов.

1 января прыгуны будут соревноваться на трамплине в Гармиш-Партенкирхене, затем переедут в Австрию.

2-3 января турнир примет Иннсбрук, 5-6 января развязка состоится в Бишофсхофене.