Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьев поделился мнением о победе своей команды над владивостокским «Адмиралом» со счетом 3:2 в овертайме.

По словам Воробьева, игра была тяжелой для обеих команд. Главный тренер армейского клуба отметил, что в матче было очень много борьбы и очень много столкновений. Воробьев, слова которого приводит официальный сайт «Адмирала», добавил, что петербуржцы пропустили голы, а потом его команде надо было догонять и спасать матч, и хоккеисты с честью вышли из этого положения.

Напомним, петербургский СКА на выезде обыграл в овертайме владивостокский «Адмирал» со счетом 3:2. Дубль у победившей команды оформил защитник Давид Рунблад, а победный гол забил Наиль Якупов. По шайбе у «Адмирала» забросили Егор Яковлев и Александр Стрельцов.