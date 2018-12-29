В итальянском Тоблахе завершились первые соревнования престижной многодневки «Тур де Ски». Спортсмены вышли на старт коньковых спринтов, у женщин победу одержала шведка Стина Нильсон, у мужчин быстрейшим стал норвежец Йоханнес Клэбо.

В женских забегах Россию представляли две участницы — Юлия Белорукова и Наталья Непряева. Остальные спортсменки не смогли преодолеть этап квалификации.

В четвертьфинальном забеге Непряева стала третьей, однако смогла пройти дальше лаки-лузером. Белорукова в своём забеге стала второй и напрямую прошла в 1/2. Обе россиянки выступили в одном полуфинале, но в решающую стадию пробилась только Белорукова. Спортсменка заняла итоговое четвёртое место.

У мужчин квалификацию смогли преодолеть Сергей Устюгов, Глеб Ретивых и Александр Большунов.

Однако Устюгов не удержал равновесие и запнулся на финише четвертьфинала, поэтому не смог пробиться в следующую стадию гонки. Ретивых также остановился в 1/4, заняв пятое место в своём забеге. В полуфинал вышел лишь Большунов, где показал второе время. В финальном забеге россиянин стал шестым.