В итальянском Тоблахе стартовала первая гонка многодневки «Тур де Ски» — коньковый спринт. Первыми в четвертьфинальном забеге выступят женщины, затем на старте появятся представители мужских сборных.

Из российских лыжниц стадию квалификации преодолели Наталья Непряева и Юлия Белорукова. Непряева показала десятое время, Белорукова — одиннадцатое. Они побегут в третьем и четвёртом четвертьфиналах соответственно, против Стины Нильссон и Майкен Касперсен Фаллы.

У мужчин отобраться в 30 лучших смогли Александр Большунов, Глеб Ретивых и Сергей Устюгов. Не повезло Андрею Мельниченко, который стал 31-м. Большунов, Ретивых и Устюгов финишировали соответственно 11-м, 14-м и 23-м. Они выбрали пятый, первый и второй забеги.