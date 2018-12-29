Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев может покинуть петербургский клуб и отправиться в аренду, сообщает Sport24.

По информации источника, на футболиста претендуют четыре европейских клуба: бельгийские «Гент» и «Брюгге» и турецкие «Сивасспор» и «Трабзонспор». Кроме того, интерес к Оздоеву проявляют самарские «Крылья Советов».

Отметим, в нынешнем сезоне Магомед Оздоев провел за команду Сергея Семака девять матчей и не отличился результативными действиями. В российской премьер-лиге футболист провел только три встречи, в общем сумме на поле полузащитник сыграл восемь минут.

Напомним, Оздоев перешел в «Зенит» из «Рубина» вместе с Эльмиром Набиуллиным в феврале 2018 года и подписал с сине-бело-голубыми контракт на 4,5 года.