Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов опроверг информацию о том, что Павел Мамаев написал заявление на водителя телеведущей «Первого канала» Виталия Соловчука.

По словам Бушманова, информация о том, что Павел Мамаев написал заявление в адрес Соловчука в связи с побоями, не соответствует действительности. Он подчеркнул, что сторона Мамаева наоборот заявляла о примирении.

Бушманов добавил, что у Мамаева была личная неприязнь, которая возникла в том числе из-за потерпевшего, который причастен к конфликту.

«Повторюсь, мы выступаем за мирное урегулирование конфликта и прекращение дела по примирению сторон», — сказал Бушманов, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Павел Мамаев написал заявление на водителя Виталия Соловчука в связи с тем, что тот нанес футболисту удар в область подбородка.

Напомним, 5 декабря суд продлил арест футболистов ещё на два месяца — таким образом, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пробудут в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля. Спортсмены оказались под арестом за участие в двух драках. Ранее суд не согласился отпустить их под домашний арест, несмотря на поручительство за Кокорина «Зенита» и лично Сергея Семака.