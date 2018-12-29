Криштиану Роналду в матче "Ювентуса" против "Манчестер Юнайтед". Фото: twitter.com/juventusfc

Криштиану Роналду в матче "Ювентуса" против "Манчестер Юнайтед". Фото: twitter.com/juventusfc

В матче 19-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Сампдорией» со счетом 2:1.

В составе «Старой синьоры» дубль оформил Криштиану Роналду. На второй минуте португалец забил с передачи Пауло Дибалы, а на 65-й реализовал пенальти.

У «Сампдории» единственный мяч на свой счет записал Фабио Квальярелла на 33-й минуте, который также отличился с пенальти.

После 19 встреч туринский клуб лидирует в таблице Серии А с 53 очками, идущий на втором месте «Наполи» отстает на 12 баллов. «Сампдория» занимает пятое место с 29 очками.

Следующий матч команда Массимилиано Аллерги проведет 12 января против «Болоньи» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. «Самдория» в этом же турнире в один день с «Ювентусом» сыграет против «Милана».