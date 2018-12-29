Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила петербургский «Зенит» с Новым годом и пожелала команде побед в Лиге Европы.

В Twitter сине-бело-голубых появилось видео, где фигуристка поздравляет команду с наступающим праздником.

По словам Туктамышевой, она рада, что в этом году подружилась с «Зенитом», сходила на несколько матчей и посетила новый стадион. Фигуристка отметила, ей приятно, что именно она проводила открытую тренировку с Луишем Нету.

Кроме того, Туктамышева пожелала «Зениту» в следующем году выиграть Лигу Европы, чемпионат России и добиться больших успехов. «А я надеюсь, что наша дружба только укрепится в следующем году», — сказала спортсменка в видеоролике.

«Зенит» в подписи к видео поблагодарил Туктамышеву за поздравление и тоже пожелал Елизавете успехов в новом году.

Спасибо за поздравление, @TuktikLiza! Мы, в свою очередь, желаем вам успехов и побед в новом году. С наступающим! 🎄🎅💙 pic.twitter.com/87fpaYLieV — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) December 29, 2018

Отметим, в данный момент команда Сергея Семака идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ.