Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о намерении прийти к примирению с потерпевшей стороной.

По словам Бушманова, расследование по делу завершено. Он отметил, что сторона Мамаева свою позицию высказала и намерена найти возможность прийти с потерпевшим к примирению и завершить дело за примирением сторон. Адвокат добавил, что дело передано ему для ознакомления, и после праздников защита Мамаева этим займется, процедура длится около десяти дней. «После этого следователь составит заключение и передаст дело прокурору для изучения и утверждения», — сказал Бушманов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, 5 декабря суд продлил арест футболистов ещё на два месяца — таким образом, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пробудут в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля. Спортсмены оказались под арестом за участие в двух драках. Ранее суд не согласился отпустить их под домашний арест, несмотря на поручительство за Кокорина «Зенита» и лично Сергея Семака.