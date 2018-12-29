Нападающий владивостокского «Адмирала» Александр Черников поделился мнением о матче против петербургского СКА, в котором его команда в овертайме уступила со счетом 2:3.

По словам Черникова, в четырех играх со СКА и ЦСКА три раза сыграть вничью в основное время «Адмиралу» удалось за счет выполнения игрового задания. Он отметил, что, тренеры все объясняют игрокам, а «в голове сидит, что это сильные команды».

«Дашь слабину – и разорвут в клочья. Поэтому высокая игровая дисциплина», — заявил хоккеист.

Напомним, петербургский СКА на выезде обыграл в овертайме владивостокский «Адмирал» со счетом 3:2. Дубль у победившей команды оформил защитник Давид Рунблад, а победный гол забил Наиль Якупов. По шайбе у «Адмирала» забросили Егор Яковлев и Александр Стрельцов.