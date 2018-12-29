Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал о своих целях на следующий год со «Спартаком».

Ханни рассказал, что он ожидает иметь шанс чаще играть в следующем году. По его словам, он хочет стать важным игроком для «Спартака» и для российского чемпионата в целом, а также хочет завоевать трофеи и помочь сборной Алжира на Кубке африканских наций.

Футболист добавил, что он хотел бы вернуть «Спартак» на подобающее ему место в чемпионате России. Игрок считает, что его команда должна бороться за чемпионство каждый сезон, хоть это и непросто. «Нам не нужно отчаиваться. Мы прошли через непростой период, но сейчас у нас начинается новый этап с новым тренером», — заявил Ханни, слова которого приводит портал Goal.

Отметим, Ханни перешел в «Спартак» в январе 2018 года из бельгийского «Андерлехта». В нынешнем сезоне фуиболист провел за красно-белых 12 матчей в российской премьер-лиге, забил один гол и отличился двумя результативными передачами.