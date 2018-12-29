В матче 21-го тура чемпионата Шотландии по футболу «Рейнджерс» одержал домашнюю победу над «Селтиком» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на свой счет записал Райан Джек с передачи Райана Кента на 30-й минуте встречи.

Отметим, эта победа над главным соперником стала для команды Стивена Джеррарда первой за шесть с половиной лет. В предыдущий раз «Рейнджерс» обыгрывал «Селтик» в марте 2012 года.

После 20 матчей «Селтик» лидирует в турнирной таблице чемпионата Шотландии с 42 очками, «Рейнджерс» провел на один матч больше и имеет в активе столько же баллов. Команда Стивена Джеррарда идет на втором месте.

Следующую встречу подопечные Брендана Роджерса проведут 19 января в рамках 1/16 финаал Кубка ФА против Эйрдрионианса. «Рейнджерс» днем раньше в рамках этого же турнира встретится с «Кауденбитом».