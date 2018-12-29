Американский полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич может стать игроком «Ливерпуля», сообщает Daily Mail.

По информации источника, мерсисайдцы готовы заплатить за молодого футболиста 45 миллионов фунтов.

Отмечается, что на трансфере настаивает лично главный тренер «красных» Юрген Клопп, так как немец давно отслеживает выступления 20-летнего американца.

Отметим, соглашение Пулишича с дортмундской «Боруссией» истекает летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что Пулишич достиг договоренности о переходе в лондонский «Челси» за 50 миллионов евро.

Напомним, в текущем сезоне полузащитник немецкого клуба провел 18 матчей во всех турнирах и отдал в них четыре голевых передачи, забив при этом три мяча.