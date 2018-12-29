Лондонский «Челси» хочет приобрести полузащитника голландского ПСВ и сборной Мексики Ирвинга Лосано, сообщает Calciomercato.

Отмечается, что английский клуб намерен подписать мексиканского футболиста уже в январе. Также сообщается, что действующее соглашение Лосанов с клубом из Эйндховена истекает в 2023 году, но в нем есть пункт об отступных, а тот факт, что ПСВ вылетел из еврокубков ускорит переход Лосано в «Челси».

Напомним, в нынешнем сезоне Лосано провел 17 матчей чемпионата Голландии, в которых сумел отличиться 11 раз, а также записать на свой счет семь результативных передач. В Лиге чемпионов мексиканец провел шесть встреч, в которых забил два гола и сделал один голевой пас.

Отметим, на чемпионате мира в России Лосано провел четыре матча, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.