По словам заместителя директора команды Carville Racing Дмитрия Воронова, это самая современная трасса мирового уровня и самый большой автодром в стране. Он отметил, что по качеству эта трасса будет наравне с сочинской и московской, и она будет принимать гонки самого высокого уровня.

Воронов пообещал, что на «Игоре Драйв» обязательно проведут Чемпионат России и «Формулу-1».

«Думаю, это даст толчок развитию автоспорта в нашей стране», — сказал Дмитрий Воронов, слова которого приводит «Город+».

Отметим, автодром «Игора Драйв» располагается неподалеку от озера Игора в Ленинградской области.