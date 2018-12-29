Российская фигуристка Елизавета Туктамышева возобновила тренировки после воспаления легких, о чем стало известно из ее Intagram.

29 декабря фигуристка провела заключительное занятие перед Новым годом.

23 декабря петербургская фигуристка была выписана из больницы после воспаления лёгких, о чем объявил ее тренер Алексей Мишин. Теперь Туктамышевой предстоит восстанавливаться и планировать дальнейшие нагрузки.

Напомним, она была госпитализирована из-за воспаления лёгких и по этой причине пропустила чемпионат России, соревновательная часть которого завершилась 22 декабря в Саранске. В «Твиттере» спортсменка призналась, что шокирована результатами турнира, призёрами которого стали юниорки.

Первым соревнованием Туктамышевой после болезни станет Универсиада, которая в марте 2019 года состоится в Красноярске.