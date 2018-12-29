Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике приобрел футбольный клуб «Андорра», сообщается официальной странице команды в Facebook.

По информации, которая гласит на странице клуба, на встрече членов клуба была одобрена сделка о продаже «Андорры» группе инвесторов, одним из которых является компания Kosmos — этой компанией владеет Пике. Отмечается, что новым инвесторам перейдет и долг клуба в размере 200 тысяч евро.

Отметим, в данный момент футбольный клуб Жерара Пике выступает в пятом по силе испанском дивизионе.

Кроме того, ранее компания Жерара Пике Kosmos заключила соглашение с Международной теннисной федерацией, которая объявила о глобальных изменениях формата Кубка Дэвиса.

В нынешнем сезоне Пике провел 17 матчей в чемпионате Испании, забил три гола и сделал одну результативную передачу.