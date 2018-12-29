В итальянском Тоблахе состоялся первый этап лыжных гонок «Тур де Ски», российский лыжник Александр Большунов показал шестой результат в спринтерской гонке свободным стилем.

Первым к финишу пришел норвежский лыжник Йоханнес Клэбо, вторым стал француз Ришар Жув, третий результат показал его соотечественник Люка Шанава. На четвертом месте оказался его еще один норвежец — Синдре Бьорнестад Скар. Пятую строчку также занял представитель Норвегии, Эмиль Иверсен.

Россиянин Александр Большунов занял шестое место в спринтерской гонке.

Отметим, россияне Глеб Ретивых и Сергей Устюгов выбыли из борьбы еще в четвертьфинале.

В женского финале победила шведка Стина Нильссон, а россиянка Юлия Белорукова оказалась на четвертой строчке.