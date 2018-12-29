Российская фигуристка Алина Загитова проведет символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между казанским «Ак Барсом» и нижнекамским «Нефтехимиком», сообщается в Twitter казанского клуба.

Матч между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» пройдет 30 декабря в Казани и начнется в 15:00 по московскому времени.

Напомним, Загитова является обладательницей золотой медали в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Южной Корее. Также российская фигуристка стала серебряным призером в командных соревнованиях.

«Ак Барс» после 45 матчей занимает третье место в Восточной конференции КХЛ с 64 очками. «Нефтехимик» идет на 11-й строчке в таблице Восточной конференции, сыграв на одну встречу меньше и набрав 35 баллов.