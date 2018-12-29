Российский биатлонист Антон Шипулин поделился эмоциями о завершении карьеры.

По словам Шипулина, пока осознание о завершении карьеры до конца не пришло.

«Скупая мужская слеза? Да, было такое», — поделился биатлонист и отметил, что на самом деле почувствовал облегчение, а волнение в принятии решения у него чувствовалось.

Шипулин рассказал, что сейчас ему надо многое обдумать и в данный момент у него нет желания что-то делать. Он думает только о шоу-гонке, а потом откинет все мысли, побудет с семьей, встретит праздники. «Я Новый год нормально не отмечал уже 12 лет. Могу сказать, что я себя обеспечил до конца дней. Во время карьеры не раскидывался деньгами, копил на будущее, знал, что все рано или поздно закончится», — сказал Шипулин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, о решении Шипулина завершить карьеру стало известно 25 декабря. Спортсмен сам рассказал об этом в ходе пресс-конференции. По его словам, такое решение вызвано несколькими причинами. Одна из них — неприглашение на Олимпийские игры в Пхенхчан специальной комиссией МОК.