Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram поздравил двоюродного брата Усмана Нурмагомедова со второй победой в MMA.

Усман Нурмагомедов, который выступает в промоушене BraveFC, одержал вторую победу на турнире в Саудовской Аравии, где одолел Иссеи Морияму.

«2:0 — уже серьёзно, братишка», — заявил Хабиб Нурмагомедов.

Он также отметил, что следующий бой у Усмана предстоит 17 февраля, и потому у двоюродного брата нет времени для отдыха.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландским спортсменом Конором Макгрегором. Поединок проходил в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе, Нурмагомедов победил досрочно в четвертом раунде, применив к сопернику удушающий приём. После боя Нурмагомедов самовольно покинул октагон и стал инициатором масштабной драки с участием представителей обеих команд. Также потасовка началась и внутри клетки.