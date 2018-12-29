Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, кому отдаст свои лучшие лыжи.

По словам Шипулина, сейчас у него осталось 25 пар лыж, и половина уйдет на подарки знакомым, детям и тренерам. Биатлонист отметил, что свои лучшие лыжи он отдаст Дмитрию Малышко, а винтовку отдаст тренерам, так как она ему не принадлежит, и он совсем не против, чтобы ей кто-то пользовался.

Шипулин в эфире «Матч ТВ» отметил, что не держит в голове «Гонку чемпионов» в Тюмени, если она состоится, потому что не думает, что дотянет до нее.

Напомним, о решении Шипулина завершить карьеру стало известно 25 декабря. Спортсмен сам рассказал об этом в ходе пресс-конференции. По его словам, такое решение вызвано несколькими причинами. Одна из них — неприглашение на Олимпийские игры в Пхенхчан специальной комиссией МОК.