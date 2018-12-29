В рамках группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде стартовал матч между сборной Дании и их ровесниками из Швейцарии.

Молодежная команда Дании проиграла два матча из двух — первая встреча против сборной Канады завершилась с неприлично разгромным счетом — 0:14. В том матче в составе канадцев первый на турнире покер оформил Максим Комтуа, первый хет-трик на счету Моргана Фроста. По дублю оформили Оуэн Типпетт и Брет Лиасон. Кроме того, Эван Бушар отметился ассистентским хет-триком, Коди Глас — ассистентским покером, а вратарь канадской сборной Майкл ДиПьетро отличился голевой передачей и оформил первый шатаут в турнире.

Вторую встречу датчане проиграли сборной России со счетом 0:4. Тогда по шайбе забросили Кравцов, Романов, Шэн и Морозов.

Швейцария также проиграла оба матча, сначала Чехии в овертайме со счетом 1:2, а затем Канаде со счетом 2:3.