Итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер одержали победу в масс-старте в рамках «Рождественской гонки» в немецком Гельзенкирхене.

Следом финишировал французский дуэт Анаиса Бесконда и Эмильен Жаклин. Тройку лидеров замкнули белорусска Дарья Домрачева и норвежец Уле Эйнар Бьорндален.

Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин по итогам гонки оказались только на девятом месте.

Отметим, победитель «Рождественской гонки» определится по итогам пасьюта, который пройдет в четверг, 3 января.

Напомним, «Рождественская гонка» может стать последним соревнованием в карьере Антона Шипулина, который объявил о завершении карьеры. О решении Шипулина завершить карьеру стало известно 25 декабря. Спортсмен сам рассказал об этом в ходе пресс-конференции. По его словам, такое решение вызвано несколькими причинами. Одна из них — неприглашение на Олимпийские игры в Пхенхчан специальной комиссией МОК.