В матче 19-го тура Серии А «Аталанта» одержала гостевую победу над «Сассуоло» со счетом 6:2.

В составе гостей хет-трик оформил вышедший на замену Йосип Иличич, который отличился на 74-й, 87-й и 92-й минутах. Также по голу забили Дуван Сапата на 19-й минуте, Алехандро Гомес на 42-й минуте и Джанлука Манчини на 54-й минуте.

У «Сассуоло» дубль оформил Альфред Дункан на 51-й и 58-й минутах.

После 19 матчей «Аталанта» идет на седьмом месте в таблице чемпионата Италии с 28 очками, «Сассуоло» располагается на 11-й строчке с 25 баллами.

Следующую встречу «Аталанта» проведет 14 января в рамках 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри», «Сассуоло» днем ранее в рамках этого же турнира встретится с «Наполи».