Российский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями от своего выступления на «Рождественской гонке».

По словам Шипулина, было очень тяжело. Он отметил, что это его заключительная гонка, и пусть она будет и не лучше, но она все равно пойдет в актив.

Шипулин подчеркнул, что думал, он сможет догнать Шемпа, и за ним подержится, но это была главная ошибка россиянина, потому что он за ним «нахлебался».

«Надо было мне все-таки идти первый круг, пока не вкатился, своей скоростью. Но глупенький я, глупенький», — сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

Биатлонист добавил, что у него не было желания вернуться в спорт во время гонки, он ждал, когда она закончится.

«Надеюсь, зрители нас не сильно матерят, хотя я бы материл. Мы просим прощения, не получите вы, наверное, удовольствия от нашего выступления», — заявил спортсмен.

Напомним, итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер одержали победу в масс-старте в рамках «Рождественской гонки» в немецком Гельзенкирхене.

Следом финишировал французский дуэт Анаиса Бесконда и Эмильен Жаклин. Тройку лидеров замкнули белорусска Дарья Домрачева и норвежец Уле Эйнар Бьорндален.

Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин по итогам гонки оказались только на девятом месте.

Отметим, победитель «Рождественской гонки» определится по итогам пасьюта, который пройдет в четверг, 3 января.

«Рождественская гонка» может стать последним соревнованием в карьере Антона Шипулина, который объявил о завершении карьеры. О решении Шипулина завершить карьеру стало известно 25 декабря. Спортсмен сам рассказал об этом в ходе пресс-конференции. По его словам, такое решение вызвано несколькими причинами. Одна из них — неприглашение на Олимпийские игры в Пхенхчан специальной комиссией МОК.