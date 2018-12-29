Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась мнением о своем выступлении в «Рождественской гонке».

Юрлова-Перхт рассказала, что у нее есть небольшое разочарование от результата, но от шоу и атмосферы она в восторге. Особой разницы в своем состоянии с выступлениями на Кубке мира биатлонистка не заметила. Юрлова-Перхт отметила, что они поговорили с Шипулиным и поддержали друг друга.

«Цель на преследование? Бежать, стрелять, получать удовольствие», — добавила спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Напомним, итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер одержали победу в масс-старте в рамках «Рождественской гонки» в немецком Гельзенкирхене.

Следом финишировал французский дуэт Анаиса Бесконда и Эмильен Жаклин. Тройку лидеров замкнули белорусска Дарья Домрачева и норвежец Уле Эйнар Бьорндален.

Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин по итогам гонки оказались только на девятом месте.

Отметим, победитель «Рождественской гонки» определится по итогам пасьюта, который пройдет в четверг, 3 января.