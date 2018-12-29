Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мнением о поражении своей команды от «Вулверхэмптона» (1:3).

По словам Почеттино, «Тоттенхэм» не контролировал мяч во втором тайме и ошибся с тактикой: слишком часто использовал дальний пас и потерял силы.

Он отметил, что команде было сложно вернуться в игру, когда соперник сравнял счет.

Тренер считает, что его команда расплачивается за потраченные усилия в предыдущих матчах.

«Мы не машины. Мы должны понимать, что не может выжать из себя больше в сложившейся ситуации», — сказал Почеттино, слова которого приводит ВВС.

Напомним, в матче 20-го тура английской премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» потерпел домашнее поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 1:3.

В составе победителей отличились Вилли Боли с передачи Жоау Моутиньо на 72-й минуте, Рауль Хименес с передачи Ивана Кавалейру на 83-й минуте и Элдер Кошта с передачи Мэтта Доэрти на 87-й минуте.

Единственный мяч в составе «Тоттенхэма» сумел забить Харри Кейн с передачи Сон Хын-Мина на 22-й минуте.

После 20 встреч лондонский клуб идет на второй строчке в таблице чемпионата Англии с 45 очками, идущий на первом месте «Ливерпуль» опережает команду Маурисио Покеттино на шесть очков. «Вулверхэмптон» набрал 29 очков и поднялся на седьмое место в таблице АПЛ.

Следующий матч «шпоры» проведут 1 января против «Кардиффа» в рамках 21-го тура английской премьер-лиги. «Вулверхэмптон» в этом же турнире днем позже сыграет с «Кристал Пэлас».