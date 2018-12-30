В Канаде началась встреча между местной молодежной сборной и ее ровесниками из Чехии в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею.

Канадцы выиграли два первых матча из двух на старте турнира — сначала были повержены датчане с неприлично разгромным счетом — 0:14. В том матче в составе канадцев первый на турнире покер оформил Максим Комтуа, первый хет-трик на счету Моргана Фроста. По дублю оформили Оуэн Типпетт и Брет Лиасон. Кроме того, Эван Бушар отметился ассистентским хет-триком, Коди Глас — ассистентским покером, а вратарь канадской сборной Майкл ДиПьетро отличился голевой передачей и оформил первый шатаут в турнире.

Второй матч канадская молодежка выиграла у Швейцарии с куда более скромным счетом 3:2.

Сборная Чехии сначала обыграла Швейцарию в овертайме со счетом 2:1, а затем с таким же счетом, но в основное время, уступила молодежной команде России.